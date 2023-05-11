زاهي حواس: كليوباترا خمرية وليست سوداء والحضارة المصرية قوية وراسخة

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار، أنه تعرض خلال إحدى المحاضرات له في لوس أنجلوس للاحتجاج من قبل بعض السود اعتراضا على رفضه اعتبار كليوباترا من أصول سوداء، مشيرا إلى أنهم حملوا لافتات عليها هتافات ضده، مشددًا على أنهم أمسكوا الأوراق الكاذبة.

وأوضح "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا لسنا ضد السود ولو حدثت نفس الموقف مع آسيا لكن قد اعترض عليهم، مؤكدًا أن كليوباترا كانت خمرية اللون وليست سوداء وهذه مغالطة من السود في أمريكا.

وأشار زاهي حواس، إلى أن فيلمنا الذي أصدرناه عن كليوباترا حصل على نفس الاهتمام العالمي، كما أن هذا الفيلم رد بقوة على العالم أجمع، منوهًا بأن ذو الأصول السوداء ليسوا لهم صلة بهذه الحضارة، كما أن الصور الموجودة على جدران المعابد تؤكد أن الملوك ليسوا سود.

وتابع: "السود في أمريكا دخلوا في مغالطة وهم أقلية ويثيرون هذه الأكاذيب من أجل أن يتحدث العالم على أن الحضارة المصرية هي حضارة سوداء، لكن فيلمنا رد عليهم بقوة"، موضحًا بأن الحضارة المصرية قوية وراسخة الحضارة الفرعونية مهمة، كما أن الأكاذيب التي خرجت من السود في أمريكا لم يكن لها أي تأثير.