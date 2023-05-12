شعبة الذهب توضح الكمية المسموح لها لدخول المواطنين بالخارج بعد قرار الإعفاء

رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على سؤال :" ما هي الكمية الذهبية المسموح بها لـ المواطنين الدخول البلاد بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب".

وقال إن المقترح من الشعبة كان حوالى 150 جراما، من السبائك، ولكن القرار جاء دون تحديد كميات، فالمواطن يحق له الدخول بأى كمية من الذهب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن القرار الحكومة كان أكثر تميزًا، وأكثر تشجيعًا لـ دخول المصريين بالذهب.

وكشف أن هذا القرار يطبق على المشغولات الذهبية، وعلى السبائك، و الجنيه، وكل القطع الذهبية بشكل عام.