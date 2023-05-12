الصحف الإماراتية اليوم| السعودية تنهي إجلاء8051 شخصاً من السودان.. أوروبا تتجهز لـ "اقتصاد الحرب".. زلزال يضرب كاليفورنيا.. الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ دولية

الشيخ محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا ينمو 17% خلال 2022

أمريكا: اتفاق السودان ليس وقفاً لإطلاق النار.. والأمم المتحدة تدعو للضغط بكل الوسائل

الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً» لكنها ستستمر

انتهاء صلاحية إجراء صحي يمنع دخول المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بحثا مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.

ورحب الرئيس الفرنسي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإليزيه، بزيارة سموه، معرباً عن سعادته بلقائه مجددا في فرنسا. فيما عبر عن شكره وتقديره للرئيس إيمانويل ماكرون لحفاوة الاستقبال.



وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد وزراء متانة العلاقات الإماراتية - الفرنسية التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.

وقال الوزراء في تصريحات إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الجمهورية الفرنسية تُشكل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية القائمة وتعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.



كما أشارت صحيفة الوطن إلى أن التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا نما خلال عام 2022 بنسبة 16.8% ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار)، مقابل 25.2 مليار درهم في عام 2021 (6.8 مليارات دولار)، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 25.2 مليار درهم قيمة الواردات، ونحو 4.2 مليارات درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.



ذكرت صحيفة الخليج أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عقدتا أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وبحث الجانبان - خلال الاجتماع - عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة البيان بإعلان السعودية مساء الخميس أنها أنهت إجلاء 8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ليل الخميس الجمعة إن "المملكة أنهت تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الصديقة من السودان والتي بدأت عقب اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، -طبقا للبيان - 8455 شخصاً (404 مواطنين، و8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية وطائرات القوات الجوية.



وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن الأمم المتحدة حثت أمس، الدول التي لها نفوذ في إفريقيا على المساعدة في إنهاء الصراع في السودان، بعد أنباء عن إحراز تقدم في محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية لإعلان هدنة، في وقت هزت الاشتباكات منطقة الحلفايا، أحد مداخل العاصمة، فجر أمس، إذ سمع السكان طائرات حربية تحلق فوق الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين وإن بدا القتال أهدأ مما كان عليه الأربعاء.

شجب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس «العنف غير المبرر» في السودان، ودعا الدول إلى ممارسة الضغط «بكل الوسائل الممكنة» لحل الأزمة.



ونقلت صحيفة البيان تصريحات مسؤولة أمريكية أفادت بأن طرفا النزاع في السودان وقعا ليل الخميس إعلانا يتعهدان فيه احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفق مسؤولة أمريكية.

وأعلنت المسؤولة المطّلعة على المباحثات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين ممثلين للجيش وقوات الدعم السريع، توقيع الطرفين "إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان".

وأوضحت أن الطرفين يلتزمان بموجب هذا الإعلان مبادئ عامة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإعادة التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، وسحب عناصرهما من المستشفيات والسماح بدفن القتلى "بكرامة".



دوليا، أبرزت صحيفة الاتحاد إعلان منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن مرض فيروس جدري القرود لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية دولية. ونظراً للانخفاض الكبير في حالات الإصابة بالمرض الفيروسي في جميع أنحاء العالم، رفعت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب يمكن فرضه في حالة وجود تهديد تم الإعلان عنه في يوليو 2022. يشار إلى أن هذا الإعلان ليس له أي تأثير ملموس لأن كل دولة تقرر بنفسها تدابير الحماية التي تراها مناسبة لها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع تقريباً من رفع منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عن جائحة فيروس كورونا العالمية، والتي كانت سارية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكان فيروس جدري القرود معروفاً حتى مطلع عام 2022 ، فقط في عدد قليل من الدول الأفريقية.



وأشارت صحيفة الخليج بإعلان البيت الأبيض أمس الخميس أن المباحثات التي كانت مقررة الجمعة بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي أرجئت الى "مطلع الأسبوع المقبل".

ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.



أفادت صحيفة البيان بانتهاء صلاحية إجراء سماح الولايات المتحدة بمنع الدخول إلى أراضيها منذ بداية وباء كوفيد-19، عند الساعة 23,59 الخميس (03,59 ت غ الجمعة)، في ما يشكل تغييرا أربك عددا كبيرا من المهاجرين على الحدود وأثار مخاوف من تدفق "فوضوي" لهم.

وتمهيدا لانتهاء الإجراء الذي يسمى "الفصل 42"، فرضت حكومة الرئيس جو بايدن قيودًا جديدة على حق اللجوء وحشدت آلافا من عناصر قوات الأمن، محذرة من أن الحدود مع المكسيك "ليست مفتوحة"



وأشارت صحيفة الخليج إلى اعلان القوات الروسية عن تدمير 12 مسيرة وإسقاط مقاتلة «سو 25» وتصفية أكثر من 550 جندياً أوكرانياً، وهاجمت مسيرة مستودعاً للنفط في منطقة حدودية روسية، وفيما أعلنت بريطانيا أنها ستزود كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، أكد مسؤول روسي أن هذه الصواريخ ليست «معجزة»، ولدى روسيا ما ترد به، في وقت قال الرئيس الأوكراني إن قواته مستعدة للهجوم المضاد لكنها تحتاج إلى بعض الوقت.



وقد لفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى ما قاله المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، ولكنها ستستمر. وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة لمزيد من الوقت قبل شن هجوم ضد القوات الروسية، كشف تقرير بأن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم.

وتفصيلاً، نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، أول من أمس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر.



وأوضحت صحيفة البيان نفي روسيا ليل الخميس تحقيق كييف اختراقات في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بعد أنباء بشأن ذلك أوردتها مصادر مختلفة.

وكان مسؤول عسكري أوكراني أكد الأربعاء أنّ قوات بلاده شنّت هجمات مضادة في باخموت أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض المواقع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الإعلانات المنفردة على تلغرام بشأن اختراق عند نقاط عدة على خط الجبهة لا تمت إلى الواقع بصلة".



أفادت صحيفة الخليج بما قاله مفوض السوق الداخلية وشؤون الصناعات في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن الاتحاد الأوروبي «يجب أن ينتقل الآن إلى وضع اقتصاد الحرب»، حيث تجبر الحرب في أوكرانيا أوروبا على تكثيف صناعاتها الأمنية والدفاعية.

وتعهد بريتون خلال قمة الدفاع الأوروبية التي جرت أعمالها في بروكسل بمبلغ مليار يورو من مرفق السلام الأوروبي لمواصلة تجديد مخزونات الدول الأعضاء.

وقال بريتون عبر رابط فيديو: إن المفوضية مستعدة لتسريع إجراءات المشتريات العامة وإزالة العقبات أمام نقل الذخيرة داخل السوق الموحدة، ورفع «أي حواجز تنظيمية» على وقت العمل.



وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن رجل فتح النار في أحد مصانع شركة مرسيدس بنز بجنوب غرب ألمانيا، أمس، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب السلطات.

وقع إطلاق النار في مدينة زيندلفينغن، القريبة من شتوتغارت. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت، إنه تم احتجاز المشتبه فيه، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاماً.

وتلقت الشرطة مكالمات الطوارئ الأولى صباح أمس، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.



وأشارت صحيفة البيان إلى ان زلزالا بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم ، مدينة براتفيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل، وعلى عمق 5.9 كيلومترات.