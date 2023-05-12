تركيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب بات قريبا.. وروسيا تشكك

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن تمديد اتفاق صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بات قريبا.



وقال خلوصي أكار، في بيان، إن الأطراف في صفقة الحبوب البحرية السوداء تقترب من اتفاق على توسيع نطاقها بعد يومين من المحادثات في اسطنبول بين المسؤولين الأوكرانيين والروس والأتراك والأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت روسيا أنه ينبغي على واشنطن وقف عرقلة تصدير منتجات روسيا الزراعية لتمديد "اتفاق الحبوب".

وقالت روسيا إن الصفقة ستنتهي صلاحيتها ما لم تحصل موسكو على ضمانات بأن مطالبها سيتم تلبيتها في الموعد النهائي في 18 مايو.

وقال مسؤول أوكراني كبير يوم الخميس إن الحكومة الأوكرانية تسعى إلى توسيع صفقة في زمن الحرب سمحت لحبوب البلاد بالوصول إلى الأمم في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا حيث يمثل الجوع تهديدا متزايدا.

ومن المقرر أن تنتهي الصفقة يوم الأربعاء المقبل.