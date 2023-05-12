عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب بات قريبا.. وروسيا تشكك

اتفاق الحبوب
اتفاق الحبوب

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن تمديد اتفاق صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بات قريبا.
 
وقال خلوصي أكار، في بيان، إن الأطراف في صفقة الحبوب البحرية السوداء تقترب من اتفاق على توسيع نطاقها بعد يومين من المحادثات في اسطنبول بين المسؤولين الأوكرانيين والروس والأتراك والأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت روسيا أنه ينبغي على واشنطن وقف عرقلة تصدير منتجات روسيا الزراعية لتمديد "اتفاق الحبوب".

وقالت روسيا إن الصفقة ستنتهي صلاحيتها ما لم تحصل موسكو على ضمانات بأن مطالبها سيتم تلبيتها في الموعد النهائي في 18 مايو.

وقال مسؤول أوكراني كبير يوم الخميس إن الحكومة الأوكرانية تسعى إلى توسيع صفقة في زمن الحرب سمحت لحبوب البلاد بالوصول إلى الأمم في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا حيث يمثل الجوع تهديدا متزايدا.

ومن المقرر أن تنتهي الصفقة يوم الأربعاء المقبل.

 

الأمم المتحدة الحكومة الأوكرانية الدفاع التركي تمديد اتفاق الحبوب تصدير الحبوب تركيا خلوصي أكار صفقة تصدير الحبوب صفقة الحبوب وزير الدفاع التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

موضوعات متعلقة

النجوم ومشاكلهم الأسرية| طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها.. وآيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها

الأمم المتحدة تطالب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لما بعد 18 مارس

اجتماع ثنائي بين ممثلي الأمم المتحدة ووفد روسي لمناقشة قضايا تصدير الحبوب

روسيا تكشف عن شرط واحد لتمديد "صفقة الحبوب" الأوكرانية

تركيا تتدخل لحل أزمة تصدير الحبوب من أوكرانيا

قفزة هائلة في صادرات القمح الروسي

روسيا تعلن شرطا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا

إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية

ترشيحاتنا

الهجرة: مؤتمر الجاليات بالخارج نقطة تلاقي ذات صدى واسع بين المصريين ودولتهم

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

شروط تعديل بيانات ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات لتقييم الوضع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ