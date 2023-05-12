إنهاء العملية العسكرية في غزة فورا.. توصية عاجلة من الشاباك الإسرائيلي

كشف موقع والاه العبري صباح يوم الجمعة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في ضوء تحقيق معظم الأهداف والتدابير المضادة المستهدفة.

ووفقاً للموقع العبري، فإن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار أوصى في تقييمه للوضع الليلة الماضية بالسعي لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في ضوء تحقيق معظم أهداف التدابير المضادة المستهدفة.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان هرتسى هاليفي أوصيا بأنه إذا لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة فعلى إسرائيل الامتناع عن تنفيذ هجمات في القطاع إلا لغرض إحباط إطلاق النار على إسرائيل.

وأكد أن رؤساء المنظومة الأمنية اتفقوا أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.