رئيس حزب المصريين: القائمة النسبية غير المشروطة هي النظام الأفضل لإجراء الانتخابات

كشف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تفاصيل ما تم مناقشته على طاولة تحالف الأحزاب بشأن المحور السياسي وتقسيم الدوائر الانتخابية في النظام الانتخابي، موضحًا أن الحزب تبنى وضع رؤية للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني ولكنه ناقش المحور السياسي على طاولة التحالف، الذي اتفق أن المحور السياسي هو بمثابة إعادة ترتيب أوراق المشهد السياسي مرة أخرى بما في ذلك النظام الانتخابي سواء كان تحت قبة الشيوخ أو النواب بالإضافة إلى الوقوف على نقطة مفصلية هامة أيضًا تتمثل في انتخابات المحليات وقواعدها وسُلطتها.

وقال ”أبو العطا“ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن رؤية تحالف الأحزاب المصرية التي تم مناقشتها فيما يتعلق بالمحور السياسي وتقسيم الدوائر الانتخابية شملت العديد من الرؤى والأطروحات بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بمختلف التيارات السياسية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسيّ الشيوخ والنواب.

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وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن النظام الأفضل لإجراء الانتخابات هو القائمة النسبية غير المشروطة، لا سيما أنها تتيح تمثيل كافة أطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، موضحًا أن الوصول لهذا النظام يتطلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما يصعب في الوقت الراهن خاصة أنه تم إجراء تعديلات دستورية منذ شهور، وبالرغم من ذلك فإن تحالف الأحزاب يسعى جاهدًا لتقديم المزيد من الأطروحات التي تساهم في وضع منهج وخريطة لحل تلك القضية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن من ضمن الأطروحات التي أعدها التحالف هو ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كافة القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية داخل محافظات مصر، وفقًا لعدد السكان في كل محافظة على حدى مع حتمية إصدار قانون الإدارة المحلية نفاذًا للدستور، وتزامنًا مع الحراك السياسي التي تشهده مصر مؤخرًا حبذا أننا نسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة سيعزز من تمثيل كافة الأحزاب الفاعلة داخل مجلسيّ النواب والشيوخ مما يجعلها تستطيع أن تعبر عن رؤيتها في القضايا المختلفة داخل المجلس، ويحقق لقواعدها الحزبية الرضا العام عن مؤسسة الحزب كفاعل داخل المشهد السياسي، فضلًا عن تنظيم عمل الأحزاب والقضاء على المشكلات التي تواجهها، حتي تستطيع أن تؤدي واجبها على أكمل وجه كحلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والحكومة .

