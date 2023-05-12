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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مكافحة الآفات: نتابع بكل جدية زراعات المحاصيل الإستراتيجية الصيفية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أنه بعد الاطمئنان على المحاصيل الشتوية خصوصاً محصول القمح وعدم وجود إصابات مؤثرة على الإنتاج حيث تم معالجة اى إصابة بالآفات حال ظهورها مما أدى إلى عدم تطور اى آفة وبتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توالى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعات الصيفية منذ زراعتها وحث المزارعين على توريد محصول القمح.


وأضاف أن مهندسي الإدارة المركزية للمكافحة على مستوى المناطق والإدارات العامة تتابع الزراعات المتأخرة من القمح حتى تمام حصاد جميع الحقول وحث المزارعين على توريد القمح مع الجهات المسئولة لتوفير رغيف الخبز للمواطن المصري .

 

وأكد أن الإدارة تتابع بكل جدية زراعات الذرة الشامية وهو أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية بداية من زراعته والتي بدأت مبكراً فى بعض المحافظات مع شهر مارس مثل محافظة سوهاج مركز اخميم والتي وصلت إلى مرحلة طرد النورات الآن ومتابعة زراعات الذرة فى باقي المحافظات للتتبع اى ظهور لدودة الحشد الخريفية وعلاجها وبتوجيهات وزير الزراعة تم تخصيص مبيدات دودة الحشد الخريفية.

وأضاف أن الدولة تولى اهتمام خاص لزراعة القطن وهى احد الزراعات التصنيعية الهامة والتي تصاب بالعديد من الآفات حتى الجني ولذلك عملت الإدارة على تواجد مهندسيها من بداية الزراعة وتتبع مواعيد زراعة المحافظات لتتواجد بجوار الفلاح، حيث كانت أول الزراعات فى محافظة الفيوم وتوالت الزراعات في باقي المحافظات حيث قامت الوزارة بتوفير مبيدات آفات القطن المختلفة ضمن الخطة القومية لمكافحة آفات القطن لمكافحة آفات القطن ما يضمن دعم المزارعين.

 

 وقال "رزق" إن الإدارة تواصل عملها بالمرور على الحقول بشكل شبه يومى كما تتابع أعمال المرور والفحص لمهندسي المكافحة بمديريات الزراعة  والذين يبذلون جهداً فى هذا  الاتجاه للحفاظ على الإنتاج الزراعي والآمن الغذائي من أضرار الآفات في ظل التغيرات المناخية التي تستدعي المراقبة الدائمة لتأثر الآفات بها سواء فى تغير ظهور أو أنماط أعدادها وسلوكها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن هذا العمل يأتي فى إطار ما تريده الدولة بالاهتمام بالزراعة المصرية حفاظا على الآمن الغذائي وتعظيم سلسلة القيمة المضافة فى كافة مراحل الإنتاج الزراعي وبدعم وزير الزراعة وتوجيهاته لتعاون كل المؤسسات وكذلك التنسيق مع قطاع الخدمات ولجنة إدارة أزمة دودة الحشد الخريفية.

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