بشكل ساخر .. محمد هنيدي يعلق على أزمة الفيسبوك

علق الفنان محمد هنيدي، على أزمة الفيسبوك، المثارة خلال الدقائق القليلة الماضية، وهي أن التطبيق يقوم بارسال طلب اضافة تلقائي بمجرد أن تزور البروفايل الخاص بأي شخص.

نشر محمد هنيدي، صورة له من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، وعلق عليها قائلاً: “ الفيسبوك وهو بيبعت اضافات للكل دلوقتي .. هل خدت بالك من التفاصيل الدقيقة اخراجيا ان كل اللي بيبعت ليهم طلبات البنات اللي متجوزهمش”.

يذكر أن تفاعل الفنان محمد هنيدي، والفنان حمادة هلال، مع أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، عبر حساباتهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد هنيدي في منشور له: “عمرك ما عتقدر تبست اللي حواليك لو مش مبسوت”.

بينما كتب حمادة هلال في تعليق على أحد منشوراته: “أصل عبستكوا ازاي وانتوا مش بستني”.

وجاءت هذه التعليقات بعد انتشار صورة من محادثات حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي كُتب فيها على لسان شاكوش: “عبسط ازاي وأنا مش مبسوط”.

وكان الفنان محمد هنيدي قد حرص، على تقديم الدعاء على روح الفنان الراحل مصطفى درويش، بعد وفاته التي أوجعت كل محبيه، وشارك هنيدي أدعية الرحمة والمغفرة له عبر ستوري موقع التواصل اجتماعي انستجرام.