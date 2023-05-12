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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشكل ساخر .. محمد هنيدي يعلق على أزمة الفيسبوك

هنيدي
هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي، على أزمة الفيسبوك، المثارة خلال الدقائق القليلة الماضية، وهي أن التطبيق يقوم بارسال طلب اضافة تلقائي بمجرد أن تزور البروفايل الخاص بأي شخص.

 

نشر محمد هنيدي، صورة له من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، وعلق عليها قائلاً: “ الفيسبوك وهو بيبعت اضافات للكل دلوقتي .. هل خدت بالك من التفاصيل الدقيقة اخراجيا ان كل اللي بيبعت ليهم طلبات  البنات اللي متجوزهمش”.

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أخبار السوشيال ميديا.. ميسي يكتسح تريند تويتر.. ومحمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

يذكر أن تفاعل الفنان محمد هنيدي، والفنان حمادة هلال، مع أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، عبر حساباتهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد هنيدي في منشور له: “عمرك ما عتقدر تبست اللي حواليك لو مش مبسوت”.

بينما كتب حمادة هلال في تعليق على أحد منشوراته: “أصل عبستكوا ازاي وانتوا مش بستني”.

وجاءت هذه التعليقات بعد انتشار صورة من محادثات حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي كُتب فيها على لسان شاكوش: “عبسط ازاي وأنا مش مبسوط”.

وكان الفنان محمد هنيدي قد حرص، على تقديم الدعاء على روح الفنان الراحل مصطفى درويش، بعد وفاته التي أوجعت كل محبيه، وشارك هنيدي أدعية الرحمة والمغفرة له عبر ستوري موقع التواصل اجتماعي انستجرام. 

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هنيدي محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي الفيسبوك حمادة هلال

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