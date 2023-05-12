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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة علي استقالة مجلس الزمالك.. خلل في تطبيق فيسبوك وكوميديا المصريين تتصدر المشهد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ثلاثي ناري في الهجوم.. مهيب عبد الهادي يتوقع تشكيل الأهلي أمام الترجي

توقع الإعلامي مهيب عبد الهادي، تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب”: “محمود متولي لن يتواجد في مباراة الترجي، مش جاهز وفي فحوصات لذلك اعتقد أنه خارج تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الترجي”.

برفقة حماقي ومصطفى شعبان.. أحمد السقا يستعيد ذكرياته من عرض فيلم تيتو

نشر الفنان أحمد السقا، صورة قديمة من العرض الخاص لفيلم تيتو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر السقا عبر خاصية “الاستوري”، في صورة قديمة برفقه الفنان محمد حماقي والفنان مصطفى شعبان.

بالحجاب.. ياسمين عبد العزيز تستعد لتأدية مناسك العمرة

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، من داخل الطائرة، وهي ترتدي الحجاب، وعلقت كاتبة: “ربنا يكتبها لكل مشتاق يارب، أحلي مكان في العالم".

خلل في تطبيق فيس بوك .. وكوميديا المصريين في الكوميكس تتصدر المشهد

أثيرت حالة من الجدل  بين رواد السوشيال ميديا، عقب تحديث موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذي شهد خاصية إضافة صديق عند الدخول إلي صفحته الخاصة، دون رغبة صاحب الحساب الشخصي علي فيسبوك.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاجات “مارك”، و"الفيس الجديد"، و"الابديت الجديد"، للتعليق علي الإصدار الجديد من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة علي استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رد وزارة الشباب والرياضة بشأن تسلم إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل وزارة الرياضة: لم يصلنا أي شيء رسمي من نادي الزمالك بشأن استقالة أي عضو من المجلس لا نتعامل مع الاستقالات بالتصريحات ولكن بخطابات رسمية”.

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