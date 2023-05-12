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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توريد 190 ألف طن قمح في 42 نقطة تجميع بمحافظة المنيا

صدى البلد

قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا إنه تم توريد نحو 190 ألف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف ابريل الجاري وحتى أمس الخميس.

وأكد يوسف أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلي 7 صوامع أخري منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن.

وتابع: بالإضافة إلى صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.

وأضاف يوسف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي.

وأوضح أن العام الماضي تم توريد كميات أعلي من المستهدف  بمعدل 105 ألف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها في غرب المنيا.

وتابع يوسف أن هناك زيادة في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.


 

التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الصناع الصومعة

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