5 سنوات حبس وغرامة 300 ألف جنيه.. احذر التلميحات والإشارات الجنسية بالعمل

تصدى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي وافقت عليه الحكومة الفترة الماضية بهدف ردع عدد من صور الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة وأبرزها التعرض للغير سواء في مكان عام أو خاص،وأيضا حالات التحرش الجنسي والتنمر على الغير.

التعديلات التي وافقت عليها الحكومة ومن المرتقب أن تناقشها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، جاءت فارضة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

عقوبة أفعال التحرش والتنمر على الغير في العمل



فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.