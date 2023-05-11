بعد إعفائه من الجمارك.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام المقبلة

سعر الذهب في مصر.. سادت حالة من العشوائية الكبيرة في سوق الذهب بالدولة المصرية، بشكل لم نعهده من قبل، فنرى ارتفاعات متعاقبة في سعر الذهب في مصر وصلت في بعض الأحيان إلى 3000 جنيه، وبعده بفترة وجيزة نرى هبوطه، ثم يعيد الكرة مرة اخرى.

حالة الارتباك الكبيرة الذي شهدها سعر الذهب في مصر، فسرها البعض بأنها تأتي بسبب زيادة سعر الذهب على المستوى العالمي، ناهيك عن عدم توافر الدولار ورفع الأسعار مع قلة المعروض من الذهب في مصر.

إعفاء الوافدين من الخارج بالذهب من الرسوم والجمارك

دفعت العشوائية التي سيطرت على سوق الذهب في مصر، الحكومة إلى التفكير بأفكار خارج الصندوق، حيث تم الحديث عن اقتراح يعفي الوافدين من الخارج لمصر من ابنائها من الرسوم والجمارك على الذهب وذلك بهدف زيادة المعروض من الذهب لدينا.

وبالفعل وافقت الحكومة امس على إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين لمصر، بأشكال نصف مشغولة، وايضا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

الإعفاء وفق ما أعلنت عنه الحكومة سيكون من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

استقرار سعر الذهب فى مصر

وفي هذا الشأن أثنى نواب البرلمان على قرار الحكومة بشأن إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، منوهين لدوره الكبير في استقرار سعر الذهب فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت النائبة مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إنخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة او أستقرار الاسعار كنتيجة لهذا القرار.

وتقول الكسان خلال تصريحاتها لـ صدى البلد إن الموافقة على قرار الإعفاء من الجمارك سيؤدي إلى زيادة فى العرض ويعمل على استقرار سعر الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الاخيرة.

ونوهت إلى أن ارتفاع وانخفاض سعر الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقله فى المعروض مما ادى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار، لافتة الى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

ايضا علقت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، قرار إعفاء المصريين القادمين من الخارج عند شرائهم الذهب من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، قائلة أنه سيكون له دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب، معقبة:" بمجرد انتشار المقترح الأسبوع الماضي السوق شهد انخفاض وصل إلى 100 جنيه في الجرام".

توفير كميات كبيرة من الذهب

وأردفت حارص في تصريحاتها لـ صدى البلد أن الأسواق، كانت في ترقب منذ أسبوع لقرار إعفاء الذهب من الجمارك للمصريين الوافدين والعاملين بالخارج، مشيرة الى انه سيوفر كميات كبيرة من الذهب وموفور هائل منه للسوق المحلي ناهيك عن توفير الدولار بما يدعم في النهاية الاقتصاد المصري.

وأشارت النائبة إيلاريا سمير حارص أن هذا القرار سيكون له دور كبير في الحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب، موضحة أن هذا المقترح بمثابة تفكير خارج الصندوق لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي.

تحركات برلمانية لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب



وكانت قد تقدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد تقدمت الأسبوع الماضي، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

وقالت عضو مجلس النواب فى الاقتراح برغبة المقدم منها، إن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل، ما يخفض سعره.

وطالبت “حارص” فى الاقتراح برغبة المقدم منها، بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجودة فى مصر محدودة جدًا، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بعد قرار إعفائه من الرسوم والجمارك

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,540 جنيه للبيع و 2,560 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,903 جنيه للبيع و 2,926 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,177 جنيه للبيع و 2,194 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,693 جنيه للبيع و 1,707 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,320 جنيه للبيع و 20,480 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 90,279 جنيه للبيع و 90,990 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,902,857 جنيه للبيع، و 2,925,714 جنيه للشراء.