أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة: إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. وهذه حقيقة رفع سعر الخبز

أخبار مصر.. وافقت الحكومة على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم، كما أعلنت رفع سعر رغيف الخبز المدعم حقيقة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى…

الحكومة: بدء انتقال 19 وزارة وجهة إلى العاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار…

مدبولي يشدد على عدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من الجارية حالياً

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان في المقابلة العامة الأسبوعية التي يعقدها في ساحة القديس بطرس الرسول بالڤاتيكان…

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار…

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023 الاثنين المقبل، وينتظر الكثير من المستحقين وأسرهم للدعم الشهرى لسد احتياجاتهم

عهدى: الدولة نجحت في تشجيع الاستثمار بمنطقة العين السخنة

أكد الدكتور ريمون عهدى نائب المدير التنفيذي لوادي دجلة للتنمية العقارية : ان الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا فى تنمية وتطوير منطقة العين السخنة باعتبارها منطقة صاعدة بشكل مستمر …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



ضياء رشوان: لا خطوط حمراء بالحوار الوطني.. ومصر ليس بها معتقلون سياسيون

عقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاء صحفيا مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني في أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضي…

الحوار الوطني .. بـ 22 مليون خدمة طبية الحلم المصري يتحقق .. التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

يعد التأمين الصحي الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف الهام من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري….

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها، والتي انتشرت عبر منصة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بتكلفة 3.280 مليار جنيه.. إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء

يعد التأمين الصحي الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف المهم من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري…

السياحة على مائدة الحوار الوطني |متحدث الوزارة يستعرض لـ"صدى البلد" أدوات حوكمة القطاع

تتناول جلسات الحوار الوطني يوم الأحد يوم 14 مايو وتنتهي 18 مايو ثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويتضمن المحور الاقتصادي السياحة إضافة إلى أنه سيكون هناك المسيرة الخاصة بالجلسات بالتوازى.