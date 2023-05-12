أهلي جدة يقترب من "خيانة" موسيماني والتعاقد مع مدرب عالمي

أكدت تقارير صحفية، أن رئيس نادي أهلي جدة وليد معاذ قرر "خيانة" بيتسو موسيماني ويرغب في رحيله.



وقالت صحيفة جنوب إفريقية أن النادي أجرى اتصالات مع وكلاء مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري ووصف التسلسل الهرمي بأنه غير متوقع.



وقال المصدر لـ iDiski Times: " ما أعرفه ، تم الاتصال بمحامي أليجري من قبل النادي ، ويحاول الأهلي إحضار أليجري إلى المملكة العربية السعودية ، كما أن النصر مهتم به أيضًا".



وتابع "لكن ليس من المؤكد أن الأهلي سيبحث عن مدرب جديد ، لقد تحدثوا أيضا [فلاديمير] بيتكوفيتش لكننا لا نعرف ... حقا هذا النادي لا يمكن التنبؤ به.



وأتم"يمكنهم في اللحظة الأخيرة القول إننا سنحتفظ بـ [بيتسو موسيماني] وفي الساعة القادمة سيقولون إننا سنستعين بمدرب أوروبي ، إنه أمر غريب ما يحدث ، لكن هذا ما تعرفه".