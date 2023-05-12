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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر

صدى البلد

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.

وأوضح ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي،: "أي مصنوعات ذهبية مرصعة بأحجار أو ألماس ليس عليها ضريبة أيضا، والذهب يتراوح اليوم بين 2500 و2480 جنيها، ونحن نريد اعتدال الأسعار في مصر، والقرار يسري لمدة 6 أشهر".


 

وأكد، أن قرار استيراد الذهب  يشمل اية كمية قادمة من الخارج مسموح بها سواء كانت سبائك أو نصف تصنيع، لافتا إلي أن القرار يشمل الذهب بكافة أشكاله، مضيفا:قرار اعفاء واردات الذهب قرار أكثر من رائع وجاء بسبب نقص المعروض.


 

إعفاء واردات الذهب الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين الحكومة الدكتور ناجي فرج الضريبة الجمركية

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