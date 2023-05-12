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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي : الإنسان يعود إلى عُمر العشرينيات بعد تغيير الصمام المترالي ..فيديو

صدى البلد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن القلب عبارة عن 4 حجرات ، ويعد الصمام المترالي أحد هذه الحجرات، والذي يعمل على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن وظيفة الصمام المترالي، عبارة عن صمام يغلق ويفتح في كل نبضة، وفي حالة عدم انفتاح أحد الصمامات وإغلاقه بشكل غير صحيح يؤدي إلى عدم تدفق الدم عبر القلب.

الصمام المترالي


وتابع: من الأسباب الرئيسية لإصابة الصمام المترالي، هي «الحمى الروماتيزمية»، وهي تسبب عطل عمل الصمام المترالي وتوقف تدفق الدم لباقي أجزاء الجسم.

وأوضح أن هناك فرق بين الشفاء والعلاج، موضحًا أنه يجب على الإنسان الأخذ بالأسباب وترك النتائج على الله، فالشفاء بيد الله.


وأشار موافي إلى أنه يجب على الإنسان في حالة إجراء عملية الصمام المترالي التوكل على الله، ويجب على المريض إجراء العملية وعدم الخوف، فعند تغيير الصمام يعود بالإنسان إلى عمر العشرينيات.

وأكمل: هناك أكثر من نوع للصمامات التي يمكن استخدامها عند إجراء عملية الصمام المترالي، مثل «الصمام الحديدي، البشري، البلاستيك»، منوهًا أن يجب إجراء عملية الصمام للحفاظ على حجرة البطين في منطقة القلب.

الدكتور حسام موافي الحمى الروماتيزمية الحالات الحرجة الروماتيزم صمامات

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