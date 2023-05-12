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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام موافي: السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من مرض السكرى لا يعرفون معدل السكر التراكمي، موضحًا أن المعدل السكر التراكمي هو المسئول عن كشف معدل السكر في الدم خلال الـ3 أشهر ماضية من تاريح إجراء الفحص.

أهمية إجراء معدل السكر التراكمي


وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن أهمية معدل السكر التراكمي تكمن في معرفة نسبة السكر الحقيقة التي كانت خلال الـ3 شهور ومعرفة حقيقة تعافي الإنسان من السكر.

خوف مرضى السكر من الأنسولين
وتابع: كل مرضى السكر لديهم رعب من الأنسولين، موضحًا أن الحصول على الأنسولين يكمن لوجود سبب معين.


وأوضح موافي مريض السكر الذي يعاني من التهاب الكلى ولديه حرقان في التبول، يجب عليه الحصول أولا على الأنسولين لضبط معدل السكر في الدم، ثم يبدأ علاج التهاب الكلى، مؤكدًا أن الإصابة بالفشل الكلوي تبدأ بعدم علاج التهاب الكلى.

وشدد موافي على مرضى السكر بضرورة الحصول على الأنسولين لضبط معدل السكر في الدم لتجنب أي مضاعفات، منوهًا أن علاج السكر عبارة عن 3 مكونات «روشتة علاجية، نظام غذائي، ممارسة رياضة».

 

ونوه موافي على السيدات الحوامل بضرورة إجراء تحليل البول بصورة روتينية لتجنب الإصابة بالفشل الكلى، لأن السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض التهاب الكلى.

الدكتور حسام موافي السيدات الحوامل السيدات الحوامل حسام موافي

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