موافي : معذّب الحيوانات يفشل في حياته المهنية .. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من واقعة تعذيب الكلاب والقطط المنتشرة في الوقت الحالي، موضحًا أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة دون وجود حد لها.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد قانون يحمي الحيوان من التعذيب، لذا يفعل الإنسان ما يحلو له مع الحيوان دون رحمة.

تعذيب الحيوانات



وتابع: الدين الإسلامي يمنع تعذيب الحيوانات أي كان نوعه، حيث دخلت امرأة النار بسبب تعذيبها لـ«هرة» فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا أطعمتها.

وأوضح موافي أن هناك امرأة غير مؤمنة أسقت كلبا دخلت بسببه الجنة، موضحًا أن تعذيب الحيوان له ذنب كبير عند الله، كما أنه كلما انتشرت ظاهرة تعذيب الحيوان، سينعكس سلبا على حياتنا.

وأكمل: الإنسان الذي لديه رحمة في قلبه يكون رحيم في تعامله مع كافة الحيوانات، موضحًا أن الشخص الذي يعذب حيوان سيكون شخص غير ناجح في حياته المهنية، لأن الصفة لا تجزأ، والرحمة تبدأ بأقل الأشياء مثل «رحمة الحيوانات».

وشدد موافي، من خطورة انتشار تعذيب الكلاب والقطط خلال الفترة الحالية، موضحًا أن طلاب الطب يجرون تجاربهم على الحيوانات بعد تخديرهم رحمة بهم، حتى لا تشعر بأي ألم.