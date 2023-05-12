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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

أخطاء نرتكبها عند
أخطاء نرتكبها عند طهي الدجاج 

لا تختلف طرق طهي الدجاج كثيرا، ويمكن أن يكون الإختلاف في إضافة نوع من التوابل، أو بالقيام بخطوات إضافية، إلا أن النتيجة واحدة فهناك من يحبون سلق الدجاج، وهناك من يحبون شوائها سواء كان على الفحم، أو داخل الفرن.

 

أخطاء نرتكبها عند طهي الدجاج 

 

وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها اغلبنا عن طهي الدجاج، ويمكن لهذه الأخطاء ان تقلل ربما من الفوائد الغذائية للدجاج، وفقا لموقع "إيت ذيس"، ومن ابرز هذه الاخطاء ما يلي :

 

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_ درجة الطهي :

ويمكن لدرجة طهي الدجاج أن تكون مهمة لأن صدر الدجاج مثلا فيه نسبة محدودة من الدهون، وفي حال جرى طهيه وتركه على النار لمدة طويلة، فإنه لن يكون رطبا، وربما يصبح لحمه جافا، ولذلك، يوصي خبراء الطبخ، بالطهي لمدة معتدلة وبحسب حجم الدجاج.

 

_ ترك الدجاجة في التتبيلة قبل الطهي :

 ويجب ايضا ترك الدجاجة وقتاً اطول في خلطة البهارات أو الصلصة قبل طهيها حتى يتشرب اللحم من التوابل جيدا.

 

_ الصدر يحتاج لوقت أطول في التسوية :

وعند تحضير دجاجة بأكملها، فيجب الانتباه إلى أن القطع لا تنضج في المدة نفسها؛ حيث يتطلب الصدر مدة أطول في الطهي وعلى عكس الفخدين.

 

أخطاء نرتكبها عند طهي الدجاج 

 

_ عدم ترك الدجاج وقت طويل في الثلاجة :

قبل بدء طهي الدجاج يجب النظر في مدة مكوث الدجاجة في الثلاجة؛ حيث أن لونها الطبيعي يجب أن أقرب إلى الوردي، أما عند ظهورها بلون باهت أو رمادي قد يكون علامة على فساد الدجاج.

 

_ غسل الدجاج قبل التحضير :

ولا يجب ان يتم غسل الدجاج قبل تحضيره فهذه الخطوة مضرة، وليست في محلها على الإطلاق؛ حيث أن غسل الدجاج يؤدي إلى انتشار بكتيريات كثيرة في المطبخ.

 

_ ترك وقتا بين خروج الدجاج من الثلاجة وطهيها :

ومن الأفضل ترك الدجاج لنحو ربع ساعة على الأقل بعد الإخراج من الثلاجة، ومن ثم، يمكننبدأ في طهيها، وذلك حتى نحصل على طعم شهي .

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