زيادة الأجور.. شاندو يعلن ترشحه لانتخابات "الموسيقيين" ضد مصطفى كامل

قال المطرب شاندو إن مشكلة المهرجانات رتم مختلف عن رتم أغنياته التي يؤديها، معلنا موافقته عن ما أقرته النقابة بشأن الغناء بالفلاشة.

وأوضح شاندو خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان أن هناك مطربين من الشباب لا يتقاضون دخلا مناسبا، وهناك مشكلة المعاشات في النقابة والتي تصل لـ 1000 و2000 جنيه وحافز صحي 500 جنيه في العام.

ترشيح نفسه

وأعلن شاندو ترشيح نفسه في انتخابات نقابة الموسيقيين على منصب النقيب، مؤكدا: المنافسة أمام مصطفى كامل قوية.

زيادة الأجور

ولفت شاندو إلى أنه ينوي عبر برنامجه زيادة الأجور من دخول النقابة والتي تتمثل في "الاشتراكات السنوية، ونسب المطربين من الحفلات والأفراح داخل وخارج مصر، علاوة على الاهتمام بالجانب الصحي.

وتابع شاندو: أنوي تثقيف وتنمية مهارات المطربين من حيث القراءة والكتابة، مشددا على أن هناك مطربين لا يتمكنون من القراءة والكتابة، إضافة إلى زيادة حافز المعاشات والصحة والتنمية المجتمعية، مشروعات سكنية وأماكن ترفيه للموسيقيين وأبنائهم.