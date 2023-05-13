تهانينا للمارد الأحمر وهاردلك للترجي.. تعليق خليل البلوشي على مباراة الأهلي والترجي

علق المعلق الرياضى خليل البلوشى على فوز النادي الأهلي اليوم أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكتب البلوشي :"النسر الأحمر يحلق عالياً في سماء رادس الأهلي تمكن من تحقيق فوز ثمين بثلاثية في شباك الترجي التونسي، فوزاًمنطقياً جعله في النهائي إلا إذا كان لرجال المكشحة رأياً آخر أعتقد غياب جماهير الترجي جعل الأهلي يبداً المباراة بدون ضغوط وكانعاملاً سلبياً مؤثراً في روح وأداء لاعبي الترجي روح الأهلي تُدرّس، نادٍ لا يهمه الزمان والمكان، عينه فقط على الانتصار واسعاده جماهيرهتهانينا للمارد الأحمر وهاردلك للترجي”.



تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه