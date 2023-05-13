كل شهرين.. رد ناري من كبير الأثريين على شائعة إغلاق هرم خوفو

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على ما يتردد من شائعات بشأن إغلاق هرم خوفو للترميم.



وأضاف مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن هناك شائعات عن هذا الأمر، و إغلاق هرم خوفو أمر طبيعي، يحدث بشكل دوري، كل عدة سنوات، حتى لا يتأثر الهرم بالرطوبة نتيجة الرذاذ الصادر من الزوار.

وتابع مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن معظم الزوار يتجهون لزيارة هرم خوفو، أكثر من عدة آلاف زائر يوميا، والرذاذ والأكسجين يتسببان في ترطيبات غير جيدة، لذا كل عدة سنوات يغلق الهرم.



وأكمل مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المكان بيتقفل شهرين، وبيبقى البديل فتح الهرم الثالث، وهناك مرممون متخصصون يقومون كل يوم بعمل فحص على الحوائط في خرم خوفو، والهرم الأكبر حصل فيه مشاكل كثير جدا قبل كدة.

