نشرة المرأة والصحة| أعراض النوبة القلبية المصغرة .. طريقة عمل الشباكية الليبية.. كم يومًا يمكن للشخص العيش بدون نوم؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

علامات النوبة القلبية الخفيفة تجعل الشخص يشعر بأنه مرهق بشكل اعتيادي ولا ينتبه سريعا إلى أنها نوبة قلبية، ما يؤخر الحصول على المساعدة الطبية.

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟ أعراض لا يلاحظها الكثير تدل على الإصابة بالنوبة القلبية، تحدث بصمت دون أي أعراض، وفي هذه الحالة تفتقر العلامات إلى شدة النوبة القلبية، ورغم أنها تشبه النوبة القلبية الكبرى، إلا إنها أكثر ضررًا منها، وفي هذه الحالة لا يظهر على المريض أي علامات.

تعد الشباكية من أجمل الأكلات الليبية التى تتمتع بمذاق شهي ومغذي ويمنح الانسان قدر كبير من الطاقة .

نقدم لكم طريقة عمل الشباكية بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

النوم هو أحد الاحتياجات الرئيسية للجسم، يستريح جسمنا وعقلنا في النوم ، وهو أمر ضروري لصحة أفضل، يوصي جميع الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم إذا كنت تأخذ قسطًا أقل من النوم ، فستبدأ صحتك في التدهور.