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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات ليبيا : طريقة عمل الشباكية بخطوات بسيطة

الشباكية
الشباكية

 تعد الشباكية من أجمل الأكلات الليبية التى تتمتع بمذاق شهي ومغذي ويمنح الانسان قدر كبير من الطاقة .

نقدم لكم طريقة عمل الشباكية بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

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مكونات عمل الشباكية  

6 كوب من الدقيق. او ع حسب العجين
ملعقة صغيرة من القرفة.
ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
بيضتان.
كوب من الزبدة المذابة.
نص كوب من ماء الزهر.
ربع كوب من الخل.
زيت للقلي.
قطر جاهز.
رشة من السمسم.
مقدار من العسل

طريقة عمل الشباكية  

طريقة لعمل الشباكية  

نخلط كلا من: الدقيق، والقرفة، والخميرة، والبيكنج باودر، والبيض، ، والحليب، والزبدة، وماء الزهر، والخل في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين إلى أن تتشكل لدينا عجينة. 

تشكل العجينة على هيئة قرص، ثم تغلفها بقطعة نايلون، ثم ندعها لترتاح لمدة نص ساعة. او اكثر نضع ربع كمية العجين على سطح منثور بالدقيق، ثم نفردها بالنشابة، وتقطعها إلى قطع مستطيلة بواسطة القطاعة، ثم تشكل باستخدام القطاعة أربعة شقوق طولية على كل قطعة عجين مع الحرص على عدم الوصول إلى نهاية المستطيل.

 تمسك قطعة من العجين، ونضعها في باطن الكف اليمني، ثم تدخل إصبع السبابة بين الشقوق بحيث تكون ثلاث قطع من العجينة فوق الإصبع، وقطعتين تحت الإصبع، ثم نسحب برفق الطرف الأبعد للمستطيل لتخرجه من الشق الأقرب على طرف الإصبع لتتشكل لدينا الشباكية.

 نضغط برفق على طرفي الشباكية كي تصبح كالشبكة، ثم نضعها في صينية، ونكمل ما تبقى من قطع العجين بنفس الخطوة.

 تسخن كمية من الزيت على النار. نخلط كأسين من الشيرة، وكأس من العسل. 

نضع قطع الشباكية في الزيت، وتقلبها إلى أن تصبح ذهبية اللون، ثم نضعها في مزيج الشيرة والعسل. 

نضع الشباكية في طبق التقديم، ثم نرشها بالسمسم.

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