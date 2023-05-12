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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟ 

أطعمة تحتوي على الكوليسترول
أطعمة تحتوي على الكوليسترول الضار  

يوجد نوعان من الكوليسترول الموجود في الطعام، الكوليسترول الضار والنافع، ومن الواضح من مسمياتهم بأن النافع مفيد للجسم، وذلك على عكس الضار والذي يتسبب في إنسداد الشرايين، التي تؤدي لأمراض القلب.

 

أطعمة تحتوي على الكوليسترول الضار

 

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن هناك طرق سهلة يمكن الكشف بها عن الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول المفيد.

 

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وأكد حسام موفي خلال برنامجه" "قل ربي زدني علمًا"، والذي يذاع على قناة صدى البلد، إن الكوليسترول مادة مهمة وأساسية للجسم، ولكن في حالة ترسبها بالشرايين فإنها تسبب مشكلات خطيرة.

 

وأشار حسام موافي، إلى أن هناك طرق سهلة لمعرفة الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول الضار من النافع؛ حيث أن كل ما خرج من باطن الأرض خال من الكوليسترول الضار، مثل النباتات الخضراء والفواكه.

 

أطعمة تحتوي على الكوليسترول الضار

 

وأضاف حسام موافي، إلى أن كل ما يمشي على سطح الأرض يحتوي على كوليسترول عال من لحوم حيوانات وطيور وأسماك، ولكن السمك من أفضل الاطعمة، وذلك لاحتوائه على أحماض دهنية تمنع ترسب الكوليسترول الضار بالشرايين.

 

ونصح حسام موافي، بعدم الإعتماد في الوجبات الغذائية على الأطعمة التي تخرج من باطن الأرض؛ ولكن يجب تناول كن كل الأطعمة بإعتدال.

الكوليسترول الكوليسترول الضار الشرايين امراض القلب الدكتور حسام موافي

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على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟ 

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