عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يحترم الخصوصية.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية|احذر التعامل معها

5 أبراج شديدة التشبث
5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية

لا يستطيع بعض الأشخاص الابتعاد عن شريكهم دون الاقتراب منهم طوال الوقت، وبهذا نعني، التشبث، هؤلاء الأشخاص لا يحترمون المساحة الخاصة لشريكهم ولا يراعون ما إذا كان شريكهم يحب تشبثهم أم لا، عند مواجهتهم ، يقدمون أعذارًا لكونهم رومانسيين وساحرين ، في حين أنهم في الواقع يتشبثون فقط!

 

 احذر من  هذه الأبراج الخمسة التي من المحتمل أن تكون شديدة التشبث في العلاقات.

txt

سعر فستان نادين نجيم يثير الجدل| رقم خرافي

txt

يحنون للماضي.. 4 أبراج ترغب في استعادة أيام الطفولة

-برج الثور

إنهم ملتزمون بشدة ومخلصون في العلاقات، يمكن أن يصبحوا متشبثين عندما يشعرون بعدم الأمان أو يخشون فقدان شريكهم، تقدر برج الثور الاستقرار وقد تسعى إلى الطمأنينة المستمرة والعاطفة الجسدية لتشعر بالأمان في علاقاتهم الرومانسية، لن يتركوا جانب شريكهم ، ولن يمنحهم أي مساحة

-برج سرطان

يُعرف مواليد السرطان بحساسيتهم العاطفية العميقة ورغبتهم في الأمان في العلاقات، إنهم يقدرون الاتصال العاطفي ويمكن أن يصبحوا في بعض الأحيان متشبثين جدًا بسبب خوفهم من الهجر، إنهم يسعون إلى الطمأنينة والقرب الدائمين ليشعروا بالأمان في شراكاتهم الرومانسية.

-برج الميزان

إنهم يركزون بشكل كبير على علاقاتهم وكذلك علاقات القيمة، ومع ذلك ، يمكنهم أيضًا إظهار سلوك متشبث عندما يشعرون برابطة عاطفية قوية، قد يسعى الميزان للحصول على الرفقة والطمأنينة المستمرة ، وفي بعض الأحيان يصبحون معتمدين على شركائهم من أجل إحساسهم بقيمة الذات.

-برج العقرب

إنهم أشخاص شغوفون ومكثفون ويمكنهم تكوين روابط عاطفية عميقة، قد يظهرون سلوكًا متشبثًا عندما يشعرون بقوة تجاه شخص ما ، لأنهم يرغبون في الاندماج مع شريكهم على مستوى عميق، ميول العقرب التملك يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى التشبث بالعلاقات.
-برج الحوت

الحوت متعاطف ورومانسي ومثالي للغاية، قد يصبحون متشبثين بالعلاقات بسبب رغبتهم الشديدة في التواصل العاطفي والخوف من الرفض، يميل الحوت إلى تقديم كل ما لديه في الحب ، ويسعى أحيانًا إلى التحقق المستمر والطمأنينة من شريكهم.

 

التشبث الأبراج برج الثور برج سرطان برج الميزان برج الحوت برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

طريقة عمل باذنجان بالبشاميل.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

سعر فستان نادين نجيم يثير الجدل| رقم خرافي

بعد حذف صورها مع باسم ياخور.. إطلالات أثارت الجدل لـ رنا الحريري

يحنون للماضي.. 4 أبراج ترغب في استعادة أيام الطفولة

ترشيحاتنا

القباج تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا حادث «الخارجة - أسيوط»

لجنة الطاقة النظيفة تقديم توصيات الجهات الحكومية لحل أزمة قطاع السيارات.. تفاصيل

للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان|التعليم العالي توضح إجراءات التحويل للجامعات المصرية

الاثنين.. ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب أسيوط

مخزون الوقود بدأ ينفد في غزة.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

بنام في الشارع ومحدش راضي يشغلني.. مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام طنطا

لا يحترم الخصوصية.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية|احذر التعامل معها

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ