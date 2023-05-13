تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، رأيه عن السبب وراء مشوار الأهلي في بطولة أبطال إفريقيا.

وعلق على ضياع ركلة جزاء الهلال الضائعة في لقاء صن داونز، وكتب: “نقطة التحول لوصول الأهلي للنهائي”.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.