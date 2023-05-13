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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا: انتشال جثث 3 طلاب غرقوا في حوادث بسمالوط وبني مزار

انتشال جثة غريق بالمنيا
انتشال جثة غريق بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا ، بمساعدة عدد من الأهالي من انتشال جثث 3 طلاب غرقوا  بالمجرى المائي للبحر اليوسفي في مركزي سمالوط وبني مزار، وترعة أم تسعة في مركز ملوي وتم التحفظ علي الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة. 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحمد. م. م 12 عاما مقيم بإحدي قري سمالوط من المجري المائي للبحر اليوسفي وتم نقلها إلي الوحدة الصحية بالقرية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا أخر بتمكن الأهالي انتشال جثة عبده. ح. م 14 عاما طالب من المجري المائي للبحر اليوسفي بمركز بني مزار، حيث غرق أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانتشال جثة فارس. م. ع 15 عاما طالب من المجري المائي لترعة أم تسعة في مركز ملوي وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بوقائع الغرق الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثث لمعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية البحث الجنائي حدوث الوفاة مركز بنى مزار

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