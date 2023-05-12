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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهم بطعن زوجته بآلة حادة في المنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم بملوي

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على المتهم بطعن زوجته باله حادة في ملوي كما أصيبت سيدتين وطفلتين خلال مشاجرة وقعت بإحدى قرى مركز  ابوقرقاص.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط "يحي.ع" 38 عاما العامل المتهم بطعن زوجته "م .س" 28 عاما ربة منزل 3 طعنات بالرقبة والبطن مستخدما آلة حادة عبارة عن سكين وذلك داخل مسكنه الكائن بشارع أبو العلا في مدينة ملوي بسبب خلافات عائلية بينهما حيث تم نقل المصابة إلي المستشفي التخصصي وحالتها العامة مستقرة.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز أبوقرقاص .

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابة 4 سيدات شريفه.ع 22 عاما وعايده.م 27 عاما والطفلتين جني .ا 9 سنوات وناهد .م 9 سنوات والأولي أصيبت بطلق ناري خرطوش بالوجه، والباقين بسحجات وكدمات وجروح سطحية.

وألقت إدارة البحث الجنائي، القبض علي المتهمين بإطلاق النار خلال المشاجرة وهما: "و.ع" و"ع.خ"، وتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

اجهزة الامن أصيبت سيدتين الأجهزة الأمنية بالمنيا الأجهزة الامنية خلافات عائلية مركز ابوقرقاص مدينة ملوى

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