المنيا.. إصابة 6 أشخاص في حادثين مروريين بسمالوط والعدوة

أصيب 6 أشخاص في حادثين مروريين بمركزي سمالوط والعدوة شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري في مركز العدوة، مما أسفر عن إصابة رضا. ف. ع 30 عاما وإبراهيم. ف. ا 28 عاما يقيمان في مركز مغاغة، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 7835 تمناية والسيارة رقم 8641 تمناية بالطريق الزراعي القاهرة -أسوان أمام مركز سمالوط.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص

وتم نقلهم إلي المستشفى النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة.