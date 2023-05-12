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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار تحيا مصر.. انطلاق المعرض الابتكاري لكليات جامعة المنيا 16 مايو

انطلاق المعرض الابتكاري
انطلاق المعرض الابتكاري بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا إطلاق المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى جميع كليات الجامعة تحت شعار "بالإبداع والابتكار تحيا مصر" والذي يقام بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات الثلاثاء القادم السادس عشر من مايو الجاري.

 

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وأكد رئيس الجامعة، على تعزيز دور الجامعة في تبني نهج الابتكار وريادة الأعمال بين منتسبيها، الذي أصبح ضرورة في وقتنا الحاضر لخدمة رؤية التنمية المستدامة بمصر، ورفع كفاءة الخريجين وتطويع أفكارهم لخدمة المجتمع، وتحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات قائمة، ووضعها موضع التنفيذ، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار فيها ودعمها، وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للاستثمار في ريادة الأعمال.

وأوضح د. فرحات أن كليات الجامعة ستقوم بإعداد معرض ابتكاري شامل يمثله جميع المبتكرين المنتسبين لها من طلاب وخريجين وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، وذلك في المجالات الهندسية والإلكترونيات والميكاترونيات والاختراعات والابتكارات والبرمجيات والمشاريع الصغيرة المنتجة، والصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية، والمنتجات الفنية، والوسائل التعليمية المبتكرة، حيث تتم المفاضلة بين المشروعات على أسس الابتكار ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع وخدمته وإيجاد حلول عملية لمشكلاته.
 

الابتكارات الإبداع والابتكار الصناعات الغذائية حاضنات الأعمال قطاع الزراعي لصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية

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