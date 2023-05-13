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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تغفل عنها .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة؟

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لشرب الماء فور الإستيقاظ  

عدم شرب الماء لفترات طويلة قد يتسبب بي مشاكل صحية خطيرة، مثل : زيادة نسبة الأملاح بالجسم، والجفاف، وغيرها من المضاعفات التي تترتب عليهم.

 

فوائد غير متوقعة لشرب الماء بعد الإستيقاظ

 

وينصح اغلب الأطباء بشرب الماء فور الإستيقاظ وقبل وتناول الوجبات، وذلك لعدة أسباب إيجابية على الجسم، وفقا لما نشر في موقع "Brightside"، وتشمل :

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- الشعور بالانتعاش:

ويمكن لشرب الماء فور الإستيقاظ أن يجعلك تشعر بالنشاط والإنتعاش، وذلك عبر إزالة السموم المتراكمة في الجسم.

 

- تحسين عملية التمثيل الغذائي:

ويمكن لشرب المياة فور الإستيقاظ الممارسة أن يقلل من شعورك بالجوع مما يجعل تنتاول الطعام خلال اليوم بكميات أقل.

 

_ يساعد على إنقاص الوزن:

ويمكن لشرب المياة بكميات معتدلة فور الإستيقاظ أن تعطي إحساس بالشبع عند تناول الطعام، الأمر الذي يساهم في خسارة الوزن بشكل فعال.

 

_  تعزيز من حمض المعدة :

ويمكن لشرب المياة فور الإستيقاظ وعلى معدة فارغة ان يعزز من إفراز حمض المعدة، والمسؤول عن هضم الطعام بشكل أفضل.

 

فوائد غير متوقعة لشرب الماء بعد الإستيقاظ

 

- التخلص من التجاعيد :

وشرب المياة بكميات معتدلة يوميا يعمل على تقليل التجاعيد في الوجه، وستصبح بشرتك صحية ومشرقة.

 

- زيادة كثافة الشعر وتوقف التساقط :

ويمكن لشرب الماء أن يعمل على توقف تساقط الشعر وزيادة كثافته.

 

_ منع الإصابة بعدوى في المسالك البولية :

ويمكن لشرب المياه على معدة فارغة أن منع الإصابة بعدوى المسالك البولية، وذلك بالتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم بإستمرار.

 

_ تعزيز المناعة:

ويمكن لشرب الماء أن يعزز من مناعة الجسم، ومقاومة الأمراض.

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