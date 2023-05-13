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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة: "سلامتك تهمنا" تستكمل أعمالها في القليوبية لنشر "السلامة والصحة المهنية"

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بمقر ادارة جامعة بنها وذلك لتنفيذ التوعية  بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مختلف القطاعات والكليات التابعة لجامعة بنها ،تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتأكد من تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت والعمل على تكثيف التوعية والتثقيف في هذا المجال حفاظاً على العمال والممتلكات ، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

استئناف مبادرة سلامتك تهمنا 

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنها تلقت تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، نوهت فيه إلى انه تم استئناف مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظة، وذلك في إطار إهتمام المديرية وتكثيفها لأعمال التوعية والتثقيف حول هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع المنشآت العاملة داخل المحافظة ، مشيرة إلى أن ندوة التوعية تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

واضاف مدير المديرية : شارك في الندوة الدكتـور ابراهيم راجح  مدير وحدة الازمات والكوارث المركزية بجامعة بنها،و الكيميائـى  مجدى السيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، فضلاً عن عدد من مسئولى السلامة والصحة المهنية من مختلف القطاعات والكليات على مستوى المحافظة ، وفي ختام الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها الحاضرين ، مقدمين  الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على جهودهما في نشر التوعية والتثقيف بأساليب السلامة وكيفية تطبيقها داخل المنشآت وفى الحياة اليومية ، وتم التأكيد على إستمرار برامج التوعية التى تقدمها المديرية للعاملين بالشركات والمصانع لحثهم على تطبيق تلك الاساليب داخل أماكن العمل وخارجها.

مديرية القوى العاملة القليوبية ثقافة السلامة الصحة المهنية فعاليات مبادرة

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