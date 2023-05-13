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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقترب من 40 درجة .. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس بهذا التوقيت

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة..

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية بالتلفزيون المصري،:" ارتفاع درجات الحرارة بدأ من الغد الأحد وتبلغ زروتها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين خاصة يوم الأربعاء وتسجل العظمي على القاهرة الكبري مابين 34 إلى 35 درجة مئويا فى فترة النهار، وعلى مدار الأسبوع يغلب الأجواء المرتفعة للحرارة وتنخفض فى ساعات الليل المتاخرة.

وأردفت:"اليوم نشهد أنخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الصباح الباكر ودرجات الحرارة معتدلة هذا العام والقاهرة تسجل 29 درجة خاصة مع سطوع أشعة الشمس نشعر بأجواء حرارية ربيعية على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، حار فى شمال وجنوب الصعيد، وتشهد السواحل الشمالية والمدن التي تطل علي البحر المتوسط درجات حرارة منخفضة.

وتابعت " غانم" خلال مداخله هاتفيه ببرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، إنه فى فترات الليل تنخفض درجات الحرارة  بكل كبيرتدريجيا مع غياب أشعة الشمس فى فترات الليل والصباح الباكر على مدار اليوم وتكون ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، لذلك نشعر بالبرودة فى فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النشاط النسبي للرياح هو ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة فى فترات الليل، مضيفة أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة والصحراوية والزراعية مما تؤدي إلى أنخفاض فى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر.

 

الأرصاد الجوية البحر المتوسط الدكتورة منار غانم التلفزيون المصري الهيئة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي

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