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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء والأربعاء

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن اليوم نشهد أنخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الصباح الباكر ودرجات الحرارة معتدلة هذا العام والقاهرة تسجل 29 درجة خاصة مع سطوع أشعة الشمس نشعر بأجواء حرارية ربيعية على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، حار فى شمال وجنوب الصعيد، وتشهد السواحل الشمالية والمدن التي تطل علي البحر المتوسط درجات حرارة منخفضة.


وقالت " غانم" خلال مداخله هاتفيه ببرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، إنه فى فترات الليل تنخفض درجات الحرارة  بكل كبيرتدريجيا مع غياب أشعة الشمس فى فترات الليل والصباح الباكر على مدار اليوم وتكون ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، لذلك نشعر بالبرودة فى فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر.

 


وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النشاط النسبي للرياح هو ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة فى فترات الليل، مضيفة أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة والصحراوية والزراعية مما تؤدي إلى أنخفاض فى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر.

قرب الـ 40 درجة

وأشارت منار غانم إلى أرتفاع درجات الحرارة بدأ من الغد الأحد وتبلغ زروتها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين خاصة يوم الأربعاء وتسجل العظمي على القاهرة الكبري مابين 34 إلى 35 درجة مئويا فى فترة النهار، وعلى مدار الأسبوع يغلب الأجواء المرتفعة للحرارة وتنخفض فى ساعات الليل المتاخرة.

منار غانم هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف محافظات الوجه البحري السواحل الشمالية القاهرة تسجل 29 درجة الثلاثاء الأربعاء ارتفاع درجات الحرارة 34 إلى 35 درجة

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