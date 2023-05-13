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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية توجّه نداءً عاجلاً للإدارة الأمريكية والجنائية الدولية بشأن إسرائيل

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية توجه نداء عاجلا للإدارة الأمريكية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، الإدارة الأمريكية، باتخاذ موقف فاعل لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا التصعيد الاجرامي.

كما طالبت الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والإسراع في تحقيقاتها على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لافلات إسرائيل من العقاب.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها الاقتحام الدموي صباح اليوم السبت، لمخيم بلاطة في نابلس، الذي أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

واعتبرت الخارجية  الاقتحام الدموي وحرب الاحتلال على قطاع غزة حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اليومي للأوضاع في ساحة الصراع، بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية.

وأوضحت أن الاحتلال يحاول تكريس الحلول العسكرية الأمنية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني بديلا عن الحلول السياسية، مشيرة إلى ذلك يعد تخريبا متعمدا لأي جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على أبناء الشعب الفلسطيني هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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