مراهقة فاتنة ولاعب سابق وملكة جمال.. ترشيحات طرحها أردوغان في السباق الانتخابي

عرضت قناة العربية، تقريرا عن الانتخابات التركية، والترشيحات التي طرحها رجب طيب أردوغان، لتولى مقاعد عن الولايات في تركيا.

وحسب التقرير، فإن تركيا دخلت اليوم الصمت الانتخابي اعتبارًا من السادسة مساء عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أغلبية البرلمان

وأوضح التقرير، أن أردوغان الساعى لتأمين أغلبية البرلمان بالتوازى مع سعيه لفترة رئاسية جديدة رشح أسماء غير اعتيادية،منها لاعب كرة القدم المعتزل حديثا مسعود أوزيل؟.

وتابع التقرير، رشح أردوغان عارضة الازياء وملكة جمال تركيا سابقا سيدا ساريباش لمقعد ولاية ايدن، وكذا رشح "نيسا ألبتكين" والتى يطلق عليها الأتراك “المراهقة الفاتنة” عن مقعد ولاية ازامير.