لـ هواة المستعمل .. شيفروليه أوبترا بسعر مفاجأة | صور

بدأ إنتاج سيارة شيفروليه أوبترا عام 2004 وتتوفر باسم دايو لاستي في عدة دول مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وكندا والمكسيك واليابان وجنوب شرق آسيا، وبايجون 630 وهو النوع المتاح في السوق المصري بشكل رسمي، وتعتبر من أبرز السيارات الاقتصادية في العالم.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

مواصفات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013

تتوفر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي من شركة جنرال موتورز من 16 صباب 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 107 حصان عند 5800 دورة فى الدقيقة , وعزم 150 نيوتن عند 3600 دورة فى الدقيقة.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 بنوعين من "الجير بوكس" ، الأول يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، بينما الثانى أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 في سوق المستعمل بـ 175 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.