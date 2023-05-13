عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لـ هواة المستعمل .. شيفروليه أوبترا بسعر مفاجأة | صور

صدى البلد

بدأ إنتاج سيارة شيفروليه أوبترا عام 2004 وتتوفر باسم دايو لاستي في عدة دول مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وكندا والمكسيك واليابان وجنوب شرق آسيا، وبايجون 630 وهو النوع المتاح في السوق المصري بشكل رسمي، وتعتبر من أبرز السيارات الاقتصادية في العالم.

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

شيفروليه أوبترا موديل 2013

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

مواصفات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013

تتوفر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي من شركة جنرال موتورز من 16 صباب 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 107 حصان عند 5800 دورة فى الدقيقة , وعزم 150 نيوتن عند 3600 دورة فى الدقيقة.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 بنوعين من "الجير بوكس" ، الأول يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، بينما الثانى أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 في سوق المستعمل بـ 175 ألف جنيه،  وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

دايو لاستي اوبترا شيفروليه شيفروليه أوبترا موديل 2013 دايو لاستي مانيوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

موضوعات متعلقة

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

للموظفين.. نيسان صني مستعملة بسعر مفاجأة.. صور

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

تسلا تخفض أسعار الشحن الفائق بنسبة 25٪

فولكس فاجن: واثقون من توفير سيارات كهربائية اقتصادية رغم زيادة الأسعار

شاهد.. هوندا تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الهجينة ZR-V

بنتلي تكشف عن سلسلة محركات سبيد ايدشن الجديدة| صور

ترشيحاتنا

حملوه على الأعناق ومنحوه الدكتوراه الفخرية.. القصة الكاملة لزيارة أسامة الأزهري إلى أندونيسيا

الزوج الصالح رزق.. اعرفي صفاته وكيفية اختياره

محدش دخل السجن ظلم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء | شاهد

الشعبة العامة للمصوغات: إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك يخلق توازنًا في الأسعار

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة جهود المملكة في سوريا

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

احترس | فحص طبي يصيبك بـ السرطان .. تعرف عليه

فيديو

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ