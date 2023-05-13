التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ 21 من قوافل ستر وعافية بالشرقية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الـ21 من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية الناصرية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية وذلك بمشاركة 20 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.



يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية واخري بيطرية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



و تتضمن القافلة أيضاً توزيع عدد من المساعدات الاجتماعية تشمل شنط مواد غذائية و لحوم و ملابس و الحفة من مؤسسات التحالف، بالاضافة لتوصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بالقرية و إقامة كرنفال للأطفال ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل و إفتتاح عدد من المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري كما تعني ايضاً بمساعدة وتنمية صغار المزارعين في إطار مبادرة "ازرع" التي اطلقها التحالف لتقديم الدعم الفني للمزارعين

هذا و تهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين و الغارمات ونشر ثقافة القراءة والاطلاع من خلال توفير "مكتبة متنقلة" وكذلك التوعية بمبادرة "مبادر" التي تعني بخلق مناخ ملائم للمواطن ليكون اكثر فاعلية وتأثيراً في المجتمع .



شارك في القافلة 20 كيان من كيانات التحالف وهم (مؤسسة صناع الحياة مصر - جمعية الاورمان - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة ابوالعينين - مؤسسة الجارحي - مؤسسة الكاتب - مؤسسة راعي مصر - مستشفي الناس - جمعية رعاية مرضي الكبد - مؤسسة صناع الخير- جمعية مصطفي محمود - جمعية رسالة - الهيئة القبطية الانجيلية - بنك الطعام المصري - بنك الشفاء المصري - مؤسسة بهية - مجلس الشباب المصري - مؤسسة الصديقية) بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.

7890F569-4D3C-4455-AB2E-5B81E256A0D7

5377ECA3-C454-474F-8185-A07649615F93

C7F3B4C4-39EF-45E5-A383-776C9A3A6CF7

C51D72A8-610F-43A4-903E-8E5A71E7D10C

DFCB0B18-100F-4EED-A1EC-A7293AA63C9C

CA8CDAA3-6C7A-45AA-BC75-A8BC5210FA15

6AB56873-9D16-4BD9-81AD-432975558370

B01372B9-C29C-4E70-8752-FD381EF6C97E

CB1DB177-219A-414E-9D4B-842734364133

9122006A-311D-4BB7-88D2-4C91A5A0FC47

7250A10C-8804-4C13-A14E-D63F930BA477

D521C58D-5634-4477-8920-9E878E4CB919

3AF730EB-A6D4-4F34-BDB7-EA12398BBB5D