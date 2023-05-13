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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد صور إيلون ماسك مع روبوت.. خبير تكنولوجيا المعلومات يطالب بوزارة للذكاء الاصطناعى

الملياردير إيلون
الملياردير "إيلون ماسك"

كشف أحمد طاهر خبير تكنولوجيا المعلومات حقيقة زواج الملياردير "إيلون ماسك" من روبوت، بعد أن ضجت وسائل التواصل الأجتماعى بصور له يرقص مع “روبوت”.

وأكد أحمد طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ 90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، أن الصور المتدوالة غير حقيقية،وتم استخدام الذكاء الأصطناعي لجمعها. 

وزارة خاصة بالذكاء الأصطناعي

وناشد خبير تكنولوجيا المعلومات، الحكومة، بإستحداث وزارة خاصة بالذكاء الأصطناعي، وذلك بسبب انتشاره وانتشار أدواته بصورة كبيرة .

وقال أحمد طاهر، أن الذكاء الاصطناعى، هام للغاية ويدخل فى العديد من المجالات، أهما الطب، التعليم، الصناعة، كما أنه يوفر على الدولة مبالغ كبيرة للغاية. 

 

استخدام الذكاء الاصطناعى التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الملياردير إيلون ماسك تكنولوجيا المعلومات صور إيلون ماسك

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