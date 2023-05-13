بعد صور إيلون ماسك مع روبوت.. خبير تكنولوجيا المعلومات يطالب بوزارة للذكاء الاصطناعى

كشف أحمد طاهر خبير تكنولوجيا المعلومات حقيقة زواج الملياردير "إيلون ماسك" من روبوت، بعد أن ضجت وسائل التواصل الأجتماعى بصور له يرقص مع “روبوت”.

وأكد أحمد طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ 90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، أن الصور المتدوالة غير حقيقية،وتم استخدام الذكاء الأصطناعي لجمعها.

وزارة خاصة بالذكاء الأصطناعي

وناشد خبير تكنولوجيا المعلومات، الحكومة، بإستحداث وزارة خاصة بالذكاء الأصطناعي، وذلك بسبب انتشاره وانتشار أدواته بصورة كبيرة .

وقال أحمد طاهر، أن الذكاء الاصطناعى، هام للغاية ويدخل فى العديد من المجالات، أهما الطب، التعليم، الصناعة، كما أنه يوفر على الدولة مبالغ كبيرة للغاية.