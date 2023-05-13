فكرة الأسر البديلة وكفالة الأطفال .. التضامن الإجتماعي تكشف تفاصيل جديدة

كشف مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن، آخر تفاصيل وضع قرية "SOS".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،: :" وزيرة التضامن قامت بزيارة إلى القرية، وبحضور عدد من القيادات وهذا ليس اللقاء الأول، والقرية ستظل تحت رعاية الوزارة.

وأشار إلي أن الوزيرة ناشدت خلال المؤتمر الصحفي الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وليس من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن لديهم رؤية للتطوير وتطبيق مفهوم اللامأسسة.

ولفت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية تدعيم فكرة الأسر البديلة وكفالة الأطفال في منازل بين أسرة، موضحا أن فكر الأسر البديلة هو فكر الدولة المصرية لتدعيم منظومة الكفالة.