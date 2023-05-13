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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار في البحيرة

مصرع شاب صدمة القطار
مصرع شاب صدمة القطار بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه أثناء عبوره مزلقان شركة مياه الشرب، بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.

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مصرع شاب في البحيرة 

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال مستشفى ايتاي البارود جثة شاب بعدما صدمه قطار أمام مزلقان شركة مياه الشرب بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «عبدالله ف. ع»، 22 سنة، مقيم مدينة إيتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقع

البحيرة امن البحيرة صدمه قطار مدينة إيتاي البارود وفاه شاب مستشفى ايتاي البارود مدير أمن البحيرة

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