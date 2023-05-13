مصرع شاب صدمه قطار في البحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه أثناء عبوره مزلقان شركة مياه الشرب، بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال مستشفى ايتاي البارود جثة شاب بعدما صدمه قطار أمام مزلقان شركة مياه الشرب بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «عبدالله ف. ع»، 22 سنة، مقيم مدينة إيتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقع