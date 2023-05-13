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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رجب محروس يوضح تفاصيل الضرائب الموقعة على أصحاب المشروعات الصغيرة

صدى البلد

كشف الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل تحديد الضرائب لكل مشروع ومدي الحوافز الضريبية وغير الضريبية للتسهيل علي أصحاب المشروعات الصغيرة.


وأوضح خلال حواره ببرنامج "بيزنس "مع الإعلامية شيماء موسي، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الدولة تهتم باصحاب المشروعات الصغيرة وخصصت لهم قانون يحمل اسم قانون المشروعات الصغيرة وهناك نظامين لدفع الضرائب.

وتابع:" القانون حدد طريقتين لدفع الضرائب لأصحاب المشروعات الصغيرة ، موضحا:"هناك نظام ضريبة قطعية وضريبية نسبية".

وأردف:" الضريبية القطعية علي حجم المبيعات أي من يبيع بـ 250 ألف جنيه يدفع سنويا 1000 جنيها، مضيفا:" في حالة التوقف عن النشاط تنسب  الضريبة أي يدفع صاحب المشروع المبلغ مقسوما علي اثنين".

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