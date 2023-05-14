عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذروة في هذا التوقيت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعرضت قناة الأولي المصرية بيان بشأن حالة الطقس، حالة الطقس تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، خاصة يوم الأربعاء، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في فترة النهار، بينما تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 39 و40 درجة.

وقالت منار غانم في مداخلة بالقناة الأولي: "طوال هذا الأسبوع سيزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة نهارا، أما ليلا فتسود أجواء مائلة للبرودة؛ لذلك يجب عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل في فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه بداية من شهر يونيو المقبل وبدء فصل الصيف فلكيا، ستشهد حالة الطقس ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يخلق أجواء أكثر حرارة خلال فترة النهار.

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الأجواء الحارة ارتفاع نسب الرطوبة القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الاولي المصرية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد وقف إطلاق النار في غزة.. دعوات إسرائيلية للتصعيد بالضفة الغربية

وزير الاتصالات يبحث الاستثمار في صناعة الإلكترونيات مع شركات ألمانية

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية

تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

دعاء القنوت في صلاة الصبح.. هل ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ