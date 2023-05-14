الذروة في هذا التوقيت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعرضت قناة الأولي المصرية بيان بشأن حالة الطقس، حالة الطقس تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، خاصة يوم الأربعاء، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في فترة النهار، بينما تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 39 و40 درجة.

وقالت منار غانم في مداخلة بالقناة الأولي: "طوال هذا الأسبوع سيزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة نهارا، أما ليلا فتسود أجواء مائلة للبرودة؛ لذلك يجب عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل في فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه بداية من شهر يونيو المقبل وبدء فصل الصيف فلكيا، ستشهد حالة الطقس ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يخلق أجواء أكثر حرارة خلال فترة النهار.