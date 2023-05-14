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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة ذهبية| اركب شيري تيجو 8 الـ SUV بـ 175 ألف جنيه

سيارة شيري تيجو 8
سيارة شيري تيجو 8 الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عالميًا خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض قطع السيارات التي تدخل في الصناعة .

شيري تيجو 8 2023 

وبناء على ذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من التشريعات التي تساعد على انخفاض أسعار السيارات، منها إطلاق مبادرة للمصريين بالخارج تساعدهم على جلب سياراتهم إلى مصر بتخفيض يصل إلى 70 %.

شيري تيجو 8 موديل2023 

وينص القانون علي قيام المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي تريد جلبها الي مصر، وذلك يتم من خلال ترك وديعة بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية، ويستردها بعد 5 سنوات.

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023

وسيتم مد فترة السماح التي تساعد على استيراد السيارات إلي مدة تصل لي 5 سنوات، بدلا من سنه واحدة، كما أن تلك السيارات لا يوجد بها حظر بيع داخل مصر، حيث انه تم الغاء ذلك الحظر بناء علي الوديعة المتواجدة بالبنك، بالإضافة الي انه يتم استرداد تلك الوديعة بعد 5 سنوات من تاريخ إيداعها بالبنك.

شيري تيجو 8 موديل2023 

الجدير بالذكر انه تم  تخفيض رسوم استيراد سيارة شيري تيجو 8 موديل 2023   بنسبة 70% للمغترب المصري، وبالتالي حساب القيمة الجمركية لسيارة شيري تيجو 8 موديل 2023  تصل إلي  5662 دولار أمريكي ، أي ما يعادل 175 ألف جنيه مصري تقريباً .

مقصورة شيري تيجو 8

تحتوي مقصورة سيارة شيري تيجو 8 موديل2023 علي الكثير من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها،  فتحة سقف بانوراما، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وكراسية يمكن التحكم بها كهربائياً، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام إقفال الابواب باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار
ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومدخل AUX، و USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

مقصورة شيري تيجو 8 موديل 2023 

محرك شيري تيجو 8

يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 8 إلي 51 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتعطي قوة تصل الي 145 حصان.

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