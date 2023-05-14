ناقشوا الجهود المصرية لحل أزمة التصعيد|اتصال هاتفي يجمع «سامح شكري» ونظيره القطري

أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثان، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أمس السبت اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية سامح شكري.



وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية.

وناقش الاتصال الجهود المصرية من أجل التهدئة في قضية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان قد أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأحد، عن شكره العميق لمصر وقيادتها السياسية بسبب دورها في التوسط لهدنة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال النخالة خلال كلمة له: "أشكر كل من وقفوا بجانبنا وعلى رأسهم مصر وإيران"، مضيفًا: "نعلن انتهاء جولة بالصراع مع المشروع الصهيوني فقدنا فيها أعز أبنائنا".