الصحف الإماراتية اليوم| اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصر.. بدء التصويت بأهم انتخابات في تاريخ تركيا.. وأردوغان يتعهد بقبول النتيجة والانتقال السلمي حال خسارته

الإمارات ترحب باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الالتزام بحماية المدنيين

الجيش السوداني «والدعم السريع» يستأنفان «محادثات جدة» اليوم

حقبة جديدة للعلاقات الصينية الأوروبية

البيت الأبيض: «البنتاغون» لن تسمح بتعرض الملاحة في الشرق الأوسط للخطر

زيلينسكي يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

أوكرانيا تعلن تقدّمها قرب باخموت وروسيا تؤكد تحقيق مكاسب



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاحد، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، ذكرت صحيفة الوطن أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عقدتا أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وبحث الجانبان – خلال الاجتماع – عددا من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

وقالت صحيفة الخليج إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، دشن الاستراتيجية الجديدة لكليات التقنية العليا 2023 - 2028 تحت عنوان «نصمم المستقبل».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر كليات التقنية العليا للطلاب في دبي، حيث دشّن الاستراتيجية الجديدة بحضور عدد من المسؤولين.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بترحيب دولة الإمارات بإعلان كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لتسهيل العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للتوقيع على هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، والذي يمهد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة.

وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة البيان ما أعلنته مصادر فلسطينية ومصرية، بأن إسرائيل وحركة «الجهاد»، برعاية القاهرة، اتفقتا على وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش مساء أمس السبت، لينهي بذلك خمسة أيام من القصف المتبادل العنيف بين الطرفين.

وصرح مصدر فلسطيني، قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة لوكالة «فرانس برس»، «تلقت مصر موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار (...)».

فيما قال مصدر في حركة «الجهاد»، فضل عدم كشف هويته، إن «الصيغة المقدمة، المعدلة للاتفاق إيجابية، وتلبي شروط المقاومة».

أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن دبلوماسي سعودي كبير صرح بأن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سيستأنفون المحادثات، اليوم، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية، ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر الدبلوماسي قوله إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية، لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق على خطة حماية المدنيين.

وأوضح المصدر أن المملكة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى حضور قمة جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في جدة في الـ19 من مايو الجاري، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى البرهان باعتباره رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان يشرف على عملية الانتقال إلى الحكم المدني قبل اندلاع الصراع.

وذكرت صحيفة الخليج أن الأتراك بدأوا صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مئة عام، والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

ولن تقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليس فقط من سيقود تركيا- العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما أيضا ستحدد كيفية حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة.

فيما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقبول نتيجة الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم، متعهداً بالانتقال السلمي للسلطة حال خسارته الانتخابات.

وقال أردوغان، على شاشة التلفزيون، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيتشبث بالسلطة: «سؤال سخيف جداً.. إننا نصل إلى السلطة من خلال وسائل ديمقراطية في تركيا.. إذا قررت أمتنا خلاف ذلك، سأفعل ما تتطلبه الديمقراطية، لا يوجد شيء آخر لأفعله».

وأضاف أردوغان أن كتلته ستحترم أي نتائج تأتي من صندوق الاقتراع.

وقالت صحيفة الاتحاد إن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وقعت ، اليوم، في ولاية ملاطية وسط تركيا. وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي، وكانت على عمق 7.47 كيلومتر تحت سطح الأرض.

دوليا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم اعلان المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، ان الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج، وأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في منطقة الخليج، ولن تسمح بأن تتعرض الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط للخطر.

وأوضح كيربي أن إيران مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول مختلفة، مضيفاً في إفادة صحافية: «ستتخذ وزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج».

وقالت صحيفة الخليج إن التسليح الغربي لأوكرانيا يتزايد ويزحف نحو شواطئ جديدة من التصعيد، إذ يجمع مراقبون على أن أحداً لا يمكنه التكهن بالمآل الذي تقود إليه عملية التسليح.

سيما وأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن طائرات أوكرانية قصفت موقعين صناعيين في مدينة لوغانسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، بصواريخ كروز طويلة المدى (ستورم شادو) حصلت عليها من بريطانيا، وأدت إلى سقوط قتلى مدنيين، كما نقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة.

وأوضحت صحيفة الاتحاد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد وصوله إلى برلين في زيارة رسمية آتيا من روما حيث التقى البابا فرنسيس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقال زيلينسكي في تغريدته "وصلت بالفعل إلى برلين"، بعد منتصف الليل بقليل أمس السبت. وكان الرئيس الأوكراني قادما من إيطاليا حيث اجتمع مع مسؤولين إيطاليين والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس السبت.

فيما لفتت صحيفة الخليج إلى اعلان أوكرانيا عن تقدّم قواتها قرب باخموت، بينما أكدت روسيا تحقيق مكاسب في المدينة، وتدميرها 18 مسيّرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين «ميغ 29» و«سو 25» في لوغانسك وتصفية أكثر من 700 جندي أوكراني، فيما تحطمت طائرة حربية روسية سو-34 في بريانسك الحدودية، واتهمت أوكرانيا بمهاجمة «أهداف مدنية» باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى.

وأشارت صحيفة البيان إلى ان الزيارات المتتالية لقادة ومسؤولين أوروبيين بعثت إلى الصين أخيراً، بعددٍ من «الرسائل المزعجة» للولايات المتحدة.

في ظل ما تُبديه بعض الأصوات الأوروبية من رغبة عارمة في «الخروج من التبعية» لواشنطن، وهو ما عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحاته الأخيرة لدى عودته من زيارته لبكين، وقد أثارت تصريحاته -ولا تزال- جدلاً واسعاً.

ولا تُخفي دول أوروبية حقيقة رغبتها في إعادة التموضع بعيداً عن «الحسابات الأمريكية»، لا سيما بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

أفادت صحيفة الاتحاد بإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، في إطلاق نار السبت في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورج، وفق ما أفادت السلطات.

وقال نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير لوكالة فرانس برس إن رجلا مقنّعا أطلق النار من مركبة قبل أن يفر.

وقالت صحيفة البيان إن الإعصار موكا اشتد ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنغلادش وبورما في خليج البنغال، وفقًا ذكر المركز الأميركي للإنذار بالأعاصير.

وقال المركز الأميركي في تقديراته الأحد إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصاراً من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.

ويهدد الإعصار المخيمات التي تضم مئات الآلاف من الروهينغا ويسبب موجات فرار للسكان.

