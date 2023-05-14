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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحيفة بريطانية: الجهود المصرية السبب في وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

صدى البلد

   أكدت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيلين والفلسطينيين والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية على الرغم من الانتكاسات المتكررة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني إن مصر، وهي وسيط منذ فترة طويلة في غزة، ضمنت موافقة كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على اقتراحها الأخير لوقف إطلاق النار .
وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك دعوات متزايدة للاتفاق على وقف إطلاق النار، بما في ذلك من أقرب حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة حيث أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، شددت فيها على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل منع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين.
ونقلت عن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تقدير دولة إسرائيل لجهود مصر النشطة من أجل وقف إطلاق النار.
وسلطت الضوء أيضا على قول محمد الهندي المسؤول في الدائرة السياسية في الجهاد الاسلامي قوله "نريد ان نشكر مصر على جهودها". 
وتابعت أنه لأيام، كانت الحياة في غزة وفي المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود تشهد روتينا يوميا من الضربات الجوية وصفارات الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ القادمة واختبئ سكان قطاع غزة المزدحم في منازلهم مع احتدام القتال وكانت شوارعها خالية وقليل من المتاجر والصيدليات تفتح.
وأشارت الصحيفة إلى أن موجة العنف الحالية اندلعت يوم الثلاثاء الماضي عندما قتلت الضربات الإسرائيلية على غزة ثلاثة أعضاء بارزين في حركة الجهاد الإسلامي كما قتلت ثلاثة شخصيات بارزة أخرى من الحركة الفلسطينية في ضربات لاحقة وهم من بين 33 شخصًا على الأقل قتلوا في القتال داخل غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وثمنت الولايات المتحدة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبلوماسية المهمة التي قادت إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد البيت الأبيض في بيانه أن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذه الهدنة لوقف الأعمال العدائية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح واستعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
 

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