منصة شاهد تعلن تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل الغرفة 207

كشفت منصة شاهد vip عن بدء التحضيرات للجزء الثانى من مسلسل “الغرفة 207” وذلك تمهيدا لعرضه فى سبتمبر المقبل.

المسلسل بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ناردين فرج، مراد مكرم، يوسف عثمان ومريم الخشت، والمسلسل من إخراج محمد بكير.

أحداث مسلسل الغرفة 207

تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق "لونا"، حيث يبدأ "جمال الصواف" الذي يجسده الفنان محمد فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق ثم تبدأ أحداث مرعبة بالظهور في حياة نزلاء "الغرفة 207"، ويجد "جمال" نفسه مسؤولاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.

كامل الباشا

كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا، عن عن كواليس تحضيره دور عم مينا فى مسلسل الغرفة 207 والذى عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال كامل الباشا، فى تصريح لـ"صدى البلد"، قررت فى بداية الأمر قراءة الرواية التى كتبها الراحل أحمد خالد توفيق، ولكن بعد أن قرأت الحلقات الأولى من العمل، قررت أن أتوقف عن قراءة الرواية حتى لا أتاثر بها، وفضلت الاعتماد بشكل كبير على السيناريو فقط، وخاصة أن هناك اختلافات كثيرة بين الرواية والسيناريو وتحديدا فى شخصية "عم مينا"، وفضلت أن لا أتاثر بها عند قراءتى للرواية.