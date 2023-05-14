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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عذر قهرى لـ ميار الببلاوى فى أزمة وفاء مكى.. قرار غريب لـ مينا مسعود

ميار الببلاوى ووفاء
ميار الببلاوى ووفاء مكى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأحداث المثيرة والهامة عن أزمة وفاء ومكى وميار الببلاوى وقرار مينا مسعود واعتذارات ريهام سعيد. 

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى
نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا جديدا بشان حالة الجدل التي أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب ازمتها مع الفنانة وفاء مكى وشهادتها فى قضية تعذيب الخادمتين والتي عادت الى الأضواء بعد 23 عاما على مرورها.

وقد تعرضت ميار الببلاوى الى هجوم شرس بسبب اتهامها بكتمان شهادتها خاصة بعد خروج الفنانة هند عاكف لتؤكد ان ميار الببلاوى تواصلت معها تليفونيا من قبل لتؤكد ان لديها دليل براءة وفاء مكى من تهمة تعذيب الخادمتين.

أول تعليق من زوجة باسم ياخور على أنباء انفصالهما.. تفاصيل
خرجت الكاتبة رنا الحريرى، زوجة الفنان باسم ياخور، عن صمتها بعد حالة الجدل الواسعة بسبب ما تردد حول انفصالها عن زوجها.

وقالت رنا الحريرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى: "لأنى بعرف إنه حياتى الخاصة صارت فجأة محور اهتمام.. اسمحولى أحول اهتمامكم للمكان الأصح والأفضل لقضايا أهم بكثير منى ومن حياتى ومن أى إنسان لقضايا لازم كلكم تحكوا فيها لأنها فعلا بحاجة لأصواتكم واهتمامكم ولكل التغطية الإعلامية الممكنة".

مصاب بمرض MS.. حمزة العيلي يطالب بعلاج فنان شهير على نفقة الدولة
نشر الفنان حمزة العيلى صورة وتعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بعد زيارته الفنان عمرو محمد علي مع الأب بطرس دانيال.

وعلق حمزة العيلى: “من بيت الفنان الجميل جدا الذي أمتعنا بفنه الرائع وشارك في أهم الأعمال الدرامية والسينمائية، الفنان عمرو محمد علي، بصحبة الإنسان الراقى المحترم صاحب الواجب دائما، والخلق الكريم، الأب الغالي بطرس دانيال، والفنانة الجميلة صديقة عمرو منذ الطفولة هند حسني، أرجو من السادة المسئولين وكل من يهمه أمر عمرو، أن يتوفر لهذا الفنان عزيز النفس، جميع الرعاية والخدمة والعلاج”.

ظروف صحية.. اعتذارات ريهام سعيد لممدوح وافى وأحمد راتب والبرنامج
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، توجه فيه الاعتذار لأسرتى أحمد راتب وممدوح وافى ، كما اعتذرت عن الظهور فى البرنامج هذا الأسبوع.

وقالت ريهام سعيد : "أنا بعتذر عن الظهور في حلقاتي الأسبوع ده لظروف صحية.

وأضافت ريهام سعيد : "حاجة تانية مالهاش علاقة بالمرض أقسم بالله أنا عمري ما قصدت أبدا إن حد يتضايق مني ودائما بتكلم من قلبي.. أنا بعتذر لأسر الفنان ممدوح وافي والفنان أحمد راتب رحمهم الله عما أذيع في البرنامج.

قرار غريب من مينا مسعود بعد الهجوم عليه بسبب The Little Mermaid
قرر النجم العالمى مينا مسعود ، حذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، بسبب الهجوم الذى تعرض له بعد تعليقه على فيلم The Little Mermaid.

وجاء قرار مينا مسعود، بحذف حسابه على تويتر بعد الهجوم عليه بسبب تعليقه على ان فيلم The Little Mermaid لن يحقق ايرادات ضخمة مثلما حقق فيلمه “علاء الدين” والذى وصلت إيراداته الى مليار دولار.

ميار الببلاوي رنا الحريري حمزة العيلي ريهام سعيد مينا مسعود

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